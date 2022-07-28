У МЗС України прокоментували заяви Лаврова про готовність Росії до переговорів

У Міністерстві закордонних справ України розцінюють готовність Росії до переговорів, як прийом для зупинки контрнаступу ЗСУ.

Про це сказав речник МЗС Олег Ніколенко в інтерв'ю The Irish Times, коментуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Росія готова до переговорів.

"Вони розуміють, що Україна готує контрнаступ на півдні, і хочуть створити враження, що це Україна не хоче йти на переговори", - заявив Ніколенко та додав, що це робиться, щоб виграти більше часу, влаштувати фейкові референдуми і поглинути окуповані території України.

Речник МЗС також наголосив, що Україна не бачить бажання РФ вести переговори. "Вони й досі обстрілюють українські міста. Вони все ще порушують дрібні домовленості, як угода по зерну. Публічно говорять одне, а на полі бою роблять інше... Поки що ми не бачимо готовності Росії вести переговори сумлінно. Кінцева мета – звільнити всі наші території від російської окупації, включаючи Крим і Донбас", - зазначив Ніколенко зазначив.

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Варто зазначити, що 26 липня очільник МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 155-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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