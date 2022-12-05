У МЗС України відреагували на падіння ракети на території Молдови

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія несе величезні загрози безпеці сусідніх з Україною держав.

Українське МЗС відреагувало на повідомлення у ЗМІ про падіння ракети на території Молдови після масштабного ракетного удару Росії по Україні, здійсненого в понеділок, 5 грудня.

Речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко наголосив, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

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“Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ”, - заявив з цього приводу прессекретар українського МЗС.

Нагадаємо, на території Молдови у понеділок, 5 грудня, знову впала ракета. Її залишки виявили під час масштабних ракетних обстрілів України. Раніше такий інцидент на території цієї країни стався 31 жовтня, коли ракета впала у північній частині населеного пункту Наславча, що на кордоні з Україною.

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