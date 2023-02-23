У МЗС України відреагували на заяви Китаю, що "зброя від США не доходить до фронту"

У МЗС закликали Китай не вестися на російську пропаганду.

У МЗС України відреагували на заяви Китаю про те, що нібито зброя, яку США передають Україні, не доходить до фронту, а часто "контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі та інших регіонах".

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко.

"Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї", - наголосив Ніколенко.

В українському МЗС закликали держави не вестися на російську пропаганду.

"Натомість Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України. Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди", - написав Ніколенко.

Китай може надати військову допомогу Росії

Напередодні в західній пресі опублікували інформацію про те, що Китай може надати Росії зброю для війни проти України. Нібито до останнього часу Пекін допомагав Москві переважно закупівлями нафти, але зараз, за розвідданими США, керівництво КНР розмірковує про нову можливу військову співпрацю.

В Пентагоні попередили Китай про наслідки, якщо він поглибить взаємодію з Росією та надаватиме їй летальну зброю або іншу допомогу, яку вона може використати у війні проти України.

Читайте також: