У МЗС України натякнули, коли може відбутися новий обмін полоненими

Обмін полоненими. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Обмін полоненими, який відбувся 9 червня, був лише початком, і може продовжитися вже найближчими днями.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

“Це лише перший етап”, — процитували його журналісти телеканалу “Ми-Україна”.

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За словами Тихого, найближчим часом очікується продовження обміну. Крім того, планується передача тіл загиблих військових — в Україну мають повернути тіла полеглих воїнів.

Конкретні дати та деталі наступного обміну не розголошуються.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров Окремо підкреслив, що триває робота з репатріації тіл загиблих захисників України. Згідно з домовленостями, передбачено повернення понад 6000 полеглих воїнів, які віддали життя за свободу країни.