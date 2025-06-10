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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У МЗС України натякнули, коли може відбутися новий обмін полоненими

Обмін 9 червня — лише перший етап. Очікується повернення ще полонених та тіл загиблих воїнів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Обмін полоненими

Обмін полоненими. / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими, який відбувся 9 червня, був лише початком, і може продовжитися вже найближчими днями.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

“Це лише перший етап”, — процитували його журналісти телеканалу “Ми-Україна”.

За словами Тихого, найближчим часом очікується продовження обміну. Крім того, планується передача тіл загиблих військових — в Україну мають повернути тіла полеглих воїнів.

Конкретні дати та деталі наступного обміну не розголошуються.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров Окремо підкреслив, що триває робота з репатріації тіл загиблих захисників України. Згідно з домовленостями, передбачено повернення понад 6000 полеглих воїнів, які віддали життя за свободу країни.

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