У МЗС відреагували на істерику Лукашенка та образу Зеленського: "Україна шукає миру"

Україна спростовує свою причетність до інциденту в "Мачулищах".

У МЗС України відреагували на істерику самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який визнав, що невідомі безпілотники атакували у "Мачулищах" російський літак А-50.

Про це у Facebook написав речник МЗС Олег Ніколенко.

В українському МЗС спростували причетність нашої держави до подій у Мачулищах та наголосили, що зараз є один агресор і це - Росія.

"Загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе та шукає миру. Вона лежить в Росії, яка всілякими способами намагається іще більше втягнути Білорусь у війну, остаточно позбавити її незалежності та суверенітету. Олександр Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу арезидента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді", - написав Ніколенко.

Атака на російський літак А-50, який корегував ракетні удари по Україні

26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" було пошкоджено російський розвідувальний літак А-50. Спочатку білоруська пропаганда переконувала, що літак повністю цілий та не зазнав ушкоджень. Вони навіть опублікували відповідне відео.

Після цього білоруські опозиціонери показали кадри, як їхні дрони без проблем залітають на військовий аеродром "Мачулищі" та атакують російський літак.

Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" з пошкодженням А-50, мовляв, спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши у 2014 році російського айтішника. Також він обізвав Володимира Зеленського "гнидою".

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