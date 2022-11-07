У МЗС відреагували на скандальні слова латвійського мера про "російський Крим" та звірства у Бучі

Речник МЗС України Олег Ніколенко прокоментував скандальну заяву мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша, який заявив, що Крим “належить Росії”, а за звірства росіян у Бучі також відповідальні США та Україна.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, Елксніньш своїми заявами виправдовує злочини Росії в Україні. Речник МЗС підкреслив, що позиція мера не відображає позицію Латвії.

"Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Саейму Латвії. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, мер латвійського Даугавпілса Андрейс Елксніньш назвав Крим "російським", і відмовився чітко визнати, що Росія – агресорка, яка розпочала війну проти України. Він також сказав про нібито причетність України та США до звірств у Бучі на Київщині.

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