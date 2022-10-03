У Нацгвардії підтвердили звільнення Золотої Балки на Херсонщині (відео)

У Херсонській області триває контрнаступ українських сил. Так, 3 жовтня, Національній гвардїі підтвердили, що звільнили від російських окупантів Золоту Балку в Бериславському районі Херсонської області.

Відповідне відео надала пресслужба Нацгвардії.

Нагадаємо, що відео з Золотої Балки, опубліковані українськими бійцями, з'явилися у Мережі ще вчора.

Раніше ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Також стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині.

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