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У Нацгвардії підтвердили звільнення Золотої Балки на Херсонщині (відео)

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У Нацгвардії підтвердили звільнення Золотої Балки на Херсонщині (відео)

Фото: скриншот з відео

Село Золота Балка повернулося під контроль України.

У Херсонській області триває контрнаступ українських сил. Так, 3 жовтня,  Національній гвардїі підтвердили, що звільнили від російських окупантів Золоту Балку в Бериславському районі Херсонської області.

Відповідне відео надала пресслужба Нацгвардії.

Нагадаємо, що відео з Золотої Балки, опубліковані українськими бійцями, з'явилися у Мережі ще вчора.

Раніше ЗСУ підтвердили звільнення села Торське на Донеччині. Також стало відомо, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельске та Миролюбівка на Херсонщині.

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