У Нацгвардії розповіли про особливості тактики РФ на Запорізькому напрямку

Російські окупаційні війська на Запорізькому напрямку здійснюють штурми позицій українських військових малими групами.

Про це розповів очільник секції першого батальйону Третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії України Ігор Шафігулін.

Окупанти на мотоциклах та квадроциклах штурмують Запорізькому напрямку. Українські військові виявили окупантів та за допомогою артилерії і скидів із FPV-дронів знищили їх.

"За минулий тиждень противник кілька разів намагався йти на штурми малими групами кількістю до 10-х окупантів. Також були спроби здійснити штурмові дії на мотоциклах та квадроциклах. Військовослужбовці "Спартану" виявили окупантів заздалегідь та знищили: артилерією, скидами та FPV-дронами", – уточнив він.

Раніше очільник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко повідомляв, що армія РФ не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Запоріжжя, проте вона готується до тактичних штурмових дій поблизу кількох населених пунктів регіону.

Нагадаємо, Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

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