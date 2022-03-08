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У Нацполіції розповіли, скільки правоохоронців загинуло від початку війни в Україні

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У Нацполіції розповіли, скільки правоохоронців загинуло від початку війни в Україні

Національна поліція України

Троє поліцейських потрапили до полону ворога.

Від початку вторгнення Росії на територію України, 24 лютого, загинуло 22 поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За інформацією Нацполіції, 88 працівників правоохоронних органів отримали поранення. Крім того, семеро поліцейських зникли безвісти. Трьох осіб російські окупанти взяли у полон.

“Всі (поліцейські — Ред.) - під час виконання службових завдань з протидії російському ворогу”, - повідомили у відділі комунікації Нацполіції. 

13 день повномасштабної війни в Україні: загинуло 22 поліцейських 88 поліцейських отримали тяжкі поранення, 7 зникли...

Опубликовано Національна поліція України Вторник, 8 марта 2022 г.

Зазначається, що поліцейські продовжують посилено працювати в умовах воєнного стану: фіксують злочини, проводять евакуацію населення, несуть службу на блок-постах, перевіряють документи, оглядають транспортні засоби, розшукують диверсантів та протидіють мародерству.

Втрати росії станом на 8 березня / © ТСН.ua
Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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