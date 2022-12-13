У Нацполіції розповіли, як відключення світла вплинули на рівень злочинності в Україні

На вулицях з'явилася більша кількість нарядів. Також посилено заходи безпеки на дорогах.

Під час вимкнень електроенергії рівень злочинності в Україні знизився на 13%.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів очільник Національної поліції Ігор Клименко.

"Більше темряви, але більше поліцейських на вулицях. Рівень злочинності по Україні на сьогодні у нас знизився на 13%, а якраз в час блекауту – середа-четвер, рівень злочинності знизився на 16%. Присутність поліцейських, взаємодія з населенням і об'єднання громад, воно дало свій результат", - сказав він.

За його словами, попереду ще дуже багато викликів які стосуються криміногенної ситуації, оскільки в Україні після початку повномасштабної війни зросла кількість шахрайства – це стосується і майнових крадіжок, квартирних.

"Ми ж розуміємо, скільки людей покинуло свої домівки і скільки у нас було заяв, про те, що ці домівки розбиті ворогом. В тій же Харківській, або Херсонській області. Або пограбовано ворогом", - резюмував він.

Нагадаємо, з початком бойових дій на території Харківської області знизився рівень злочинності. Жителі стали менше красти, свартися та вчиняти розбої.

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