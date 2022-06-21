У "Нафтогазі" пояснили, чому в деяких оселях так і не з’явиться тепло, хоча газу вдосталь

У "Нафтогазі" пояснили, чому в деяких оселях так і не з’явиться тепло, хоча газу вдосталь

На Україну чекає як ніколи важкий опалювальний сезон, прогнозують у НАК "Нафтогаз України".

Газ для України може стати частиною постачань за програмою ленд-лізу. Головну проблему майбутньої зими у «Нафтогазі» вбачають не у наповненні сховищ, де зараз є газу з надлишком, йдеться в ТСН.19.30.

Пресконференція «Нафтогазу» у бомбосховищі починаться з хвилини мовчання у пам'ять про 27 загиблих працівників. Більше половини з них загинули у лавах захисників, решта - виконуючи свою роботу під обстрілами. Саме військові дії становлять найбільшу загрозу та можуть перетворити зиму на справжнє випробування, пояснює керівник «Нафогазу»: «Ця зима може бути найскладнішою в історії України. Ризики, які ми бачимо - наслідки бомбардувань. Росіяни перебивають магістральні газопроводи, наприклад. І ми не можемо доставити цей газ, навіть, коли в нас є цей газ. Коли вони знищують інфраструктуру ТКЕ».

У підземних сховищах газу нині із запасом - 10 з половиною мільярдів кубометрів. Видобуток через війну, звісно, знизився. Але значно більше впало споживання, зокрема, через вбиту росіянами промисловість на сході. Відтак, каже Вітренко, палива поки що є із надлишком. Імпортувати газ - теж не проблема. Проблема - знайти на це гроші, йдеться про 8 мільярдів доларів.

Водночас з грошима і з паливом можуть допомогти міжнародні партнери, навіть у рамках ленд-лізу. Головна небезпека - бойові дії. Росіяни умисно намагаються знищити енергетичну інфраструктуру, щоби лишити без тепла якомога більше українців.

«Ми знаємо, як цілеспрямовано в таких містах як Херсон, Сєвєродонецк, Маріуполь росіяни знищували цивільну інфраструктуру. У нас був перебитий газопровід магістральний на Маріуполь. Для того, щоби люди там не замерзли, ми давали газ поки вони вщент не розтрощили всю інфраструктуру. Іноді ситуація така, що не можна вже поремонтувати те, що повністю зруйновано. Ось у чому основні ризики», - пояснює очільник «Нафтогазу».

Цієї зими уряду та місцевій владі у тих містах, де росіяни зруйнували ТЕЦ, доведеться винаходити будь-які способи рятувати містян від холоду.

«Одна з головних проблем - малі міста, де ТЕЦ зруйновані і неможливо відновити до початку опалювального сезону. Тут в хід мають йти і модульні котельні і спеціальні пункти обігріву», - зазначають у «Нафтогазі».

Українців попереджають: не скрізь буде можливо до початку холодів полагодити зруйновану інфраструктуру. До того ж невідомо, де іще встигнуть що зруйнувати російські загарбники.

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