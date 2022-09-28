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У напрямку Чкалове – Безіменне ворог спробував провести наступ: що сталося з танками

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У напрямку Чкалове – Безіменне ворог спробував провести наступ: що сталося з танками

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 27 вересня 2022.   

Ситуація в українській операційній зоні залишається напруженою, розвиток її досить динамічний, але контроль Сил оборони переважає.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

Ворог не має суттєвих змін в складі та положенні чинних підрозділів, але намагається підтягувати резерви з кримського напрямку.

Складом танкового взводу в напрямку Чкалове – Безіменне спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили.

Нагадаємо, українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили у Херсонській області російський штурмовик Су-25.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
682
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