У напрямку Чкалове – Безіменне ворог спробував провести наступ: що сталося з танками

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 27 вересня 2022.

Ситуація в українській операційній зоні залишається напруженою, розвиток її досить динамічний, але контроль Сил оборони переважає.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Ворог не має суттєвих змін в складі та положенні чинних підрозділів, але намагається підтягувати резерви з кримського напрямку.

Складом танкового взводу в напрямку Чкалове – Безіменне спробував провести наступальні дії. Один танк підірвався на протитанковій міні, два – відступили.

Нагадаємо, українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили у Херсонській області російський штурмовик Су-25.

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