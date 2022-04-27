"У напрямку Гуляйполя та Запоріжжя ворог суттєво уповільнив своє просування", - Арестович

"У напрямку Гуляйполя та Запоріжжя ворог суттєво уповільнив своє просування", - Арестович

На деяких ділянках у напрямку Запоріжжя ворог не просувається взагалі.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про ситуацію щодо російського вторгнення станом на середу, 27 квітня.

"У напрямку Гуляйполя та Запоріжжя ворог суттєво уповільнив своє просування, а на деяких ділянках він не просувається взагалі", - зазначив він у вечірньому зведенні з фронту.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом 27 квітня російські окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя.

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