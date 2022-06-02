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У напрямку України рухається колона білоруської військової техніки із зенітно-ракетними комплексами С-300: фото

У напрямку України рухається колона білоруської військової техніки із зенітно-ракетними комплексами С-300: фото

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У напрямку України рухається колона білоруської військової техніки із зенітно-ракетними комплексами С-300: фото

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

На території Білорусі помітили переміщення ще однієї колони військової техніки — цього разу в напрямку українського кордону пересувалися ЗРК С-300.

На автотрасі Р-23 поблизу білоруського села Валер'яни очевидці зауважили велика колону військової техніки збройних сил Білорусі у супроводі автомобілів державтоінспекції. Військова техніка рухалася в напрямку кордону з Україною.

Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової групи "Білоруський Гаюн".

У повідомленні йдеться, що військова колона рухається зі сторони Мінська у південному напрямку. Найближчим населених пунктом є білоруське місто Слуцьк. 

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У колоні техніки, яку супроводжували машини ДАІ, було зауважено: 

  • 6 зенітно-ракетних комплексів С-300 та командні пункти до них; 
  • 2 військових УАЗи (“буханці”); 
  • МАЗи; 
  • одна пускова машина 5п85 С-300, але без контейнерів.

Нагадаємо, напередодні у Білорусі було помічено ешелон із 50 одиниць військової техніки, яку перевозили залізницею ближче до українського кордону.

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