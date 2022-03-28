У напрямку Запоріжжя тривають бої: знищено понад 70 окупантів та техніку ворога

Росіяни не забирають тіла загиблих з поля бою.

В напрямку Запоріжжя тривають бої з російськими окупантами: українські захисники завдають втрат армії Російської Федерації.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони Запоріжжя знищили 71 окупанта, а 13 поранили. Ккрім того, знищено чотири ворожих бронетранспортера, два міномети, два автомобілі, дві бойові машини піхоти і одну броньовану дозорну машину.

“Моральний стан ворога зараз дуже низький̆. Окупанти виснажені та голодні. Вони навіть не забирають тіла своїх загиблих із поля бою. При цьому вони як справжні терористи все частіше обстрілюють населені пункти Запорізького краю”, - йдеться у повідомленні Куртєва.

Він закликав містян не ігнорувати сигнали про повітряні тривоги і йти до укриттів, коли звучать сирени.

Як повідомлялося, на Сіверському напрямку противник, силами визначених підрозділів зі складу Центрального воєнного округу, наступальних дій не проводив. Зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів. Ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через р. Снов.

Читайте також: