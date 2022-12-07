"У нас 30 людей з роти залишилось": окупант розповів матері про великі втрати та пияцтво у підрозділі - розвідка

Російський мобілізований скаржиться, що він вже чотири дні не спить, вони ”сидять у воді”, страждають від холоду і весь час п`ють горілку.

Російський окупант, який перебуває на Донеччині, розповів матері про великі втрати особового складу та пияцтво у роті.

Загарбник зазначає, що з їхньої роти залишилось лише 30 людей.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке оприлюднило перехоплену телефонну розмову.

Російський мобілізований скаржиться, що він вже чотири дні не спить, вони "сидять у воді", страждають від холоду і весь час п'ють горілку.

У відповідь мати дорікає, що він п'яний під час телефонної розмови, а окупант зазначає, що він випиває і йому стає краще.

"Ви не уявляєте, яка тут ситуація. Тут поле і лісосмуга, а попереду "хохли", і не дай бог наступ, а у нас тут 30 людей у всій роті залишилося... Як тут не пити? Тільки пити тут і треба", - додав він.

Окупант зазначив, що горілку привозять з міста і всі в роті на неї скидаються.

Нагадаємо, окупанти не шкодують людей і техніку, аби лише захопити Бахмут на Донеччині.

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