У нас був "кулак" для контрнаступу, але чотири бригади досі не мають чим воювати – Зеленський

За словами Володимира Зеленського, ці чотири бригади не воювали, вони стояли та чекали техніку.

Українська армія мала "кулак" для контрнаступу у 2024 році. Однак чотри бригади досі не отримали техніку та озброєння і стоять "голі".

Про це заявив проезидент України Володимир Зеленський на пресконференції 25 лютого.

"У нас був кулак для контрнаступу. Не буду говорити де, всі і так знають приблизно деталі. І не буду говорити, скільки всього готувалось. До сьогодні з того пакету чотири бригади "голі". Чотири бригади без техніки, про яку було домовлено, підписано, тиснули руки... Не доїхало. Ви розумієте, яка це кількість людей. Могли воювати ці чотири бригади? Вони не воювали, вони стояли та чекали техніку. Я говорю без закидів, але ми розуміємо, що є питання", – наголосив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Пресконференція Президента Зеленського - ОНЛАЙН. 25 лютого 2024 року".

Нагадаємо, президент пояснив причину невдачі контрнаступу. Зеленський заявив, що український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку.

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