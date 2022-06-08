"У нас фізично немає часу чекати": Кулеба висловився про шостий та сьомий пакети санкцій проти РФ

"У нас фізично немає часу чекати": Кулеба висловився про шостий та сьомий пакети санкцій проти РФ

Санкції мають наносити максимальне ураження Росії. Вводитися нові пакети повинні якомога швидше.

Наступні обмеження РФ можусть стосуватися енергетики.

Про це під час конференції повідомив МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, зволікання в запровадженні санкцій, як це було, наприклад, з шостим пакетом, - абсолютно неприпустимі. В шостому пакеті санкцій передбачено нафтове ембарго, але його потрібно розширювати в наступних пакетах.

“У нас фізично немає часу чекати і тому ми всі працюємо на результат. Добре відомо про роботу групи Єрмак - Макфол, які розробили санкційні кроки. Ми їх взяли за основу для подальших пропозицій Європейському Союзу. Вже напрацьовані дорожні карти енергетичних санкцій, карти індивідуальних санкцій. І саме ці пропозиції ми будемо класти в основу наших подальших кроків”, - наголосив Дмитро Кулеба.

Він також додав, що нафтове ембарго навіть зараз ставить Росію на лічильник зворотного відліку. Повне ембарго утворить в російському бюджеті пробоїну на десятки мільярдів доларів.

Нагадаємо, що Лавров назвав проблему вивезення зерна "маленькою" і переклав відповідальність на Україну.

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