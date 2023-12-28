У нас і так достатньо роботи: голова Нацполіції – про ідею роздавання поліцейськими повісток у ЗСУ

Депутати у своїх ініціативах щодо мобілізації пропонують серед іншогнадати поліції повноваження роздавати повістки самостійно, тобто без участі військових.

Чи готова поліція до такого, розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю "Українським новинам".

Голова НПУ заявив, що у поліцейстких і без роздавання повісток у ЗСУ достатньо роботи.

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"У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Чому? Бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть. З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що в нас достатньо роботи. Ми й так максимально допомагаємо стосовно мобілізації, встановлюємо місця перебування ухилянтів", - наголосив Іван Вигівський.

Нагадаємо, 25 грудня у парламенті був зареєстрований новий законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, у ньому йдеться про зміну призовного віку з 27 до 25 років, а також виключення строкової військової служби як виду військової служби.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію доопрацюють, але чоловікам треба прийти до ТЦК: у ЗСУ пояснили чому.

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