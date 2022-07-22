"У нас із роти 10 людей залишилось, а було 107": розвідка перехопила розмову окупанта з подругою

Загарбник розповів подрузі про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки.

Військова розвідка перехопила розмову російського окупанта з подругою. Він розповідає дівчині, як з його роти із 107 людей залишилось лише 10.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

"Рашист ділиться з подругою новинами про те, як вони знищили всі вежі мобільного зв’язку, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про переміщення техніки. А також розповідає про значні втрати в підрозділі: "У нас із роти десятеро людей залишилось. Було сто сім, залишилось десять", - повідомляє військова розвідка.

Загарбник розповідає, як два дні тому був наступ.

"25 пацанів полягли. Всі двохсоті. Ми витягали – повний фарш. І те, що тобі кажуть у новинах, не вір цьому. Тут повна дупа. Вбитих дох… (багато), танків роз… (знищених) дох… (багато), всього дох… (багато). Я тобі серйозно кажу", - підсумовує окупант.

Нагадаємо, військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла в полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.

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