"У нас менше артилерії ніж у росіян, але вона працює краще і точніше": нардеп про контрнаступ ЗСУ

Україна повинна ефективно використовувати свої ресурси під час контрнаступу.
Російська Федерація має перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Україна навряд чи зможе використати тактику Росії.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.
"З простих міркувань. Якщо нам навіть вдасться відмобілізувати велику кількість людей, створити кратну перевагу для наступу, хоча б три до одного, то ми точно не зможемо створити таку перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Всі артсистеми, від РСЗВ до самохідної і причепної артилерії, у них все ще великий запас боєприпасів", - зазначив він.
Однак він підкреслив, що ЗСУ ефективно використовуватимуть свої ресурси: висаджуватимуть в повітря мости, перерізатимуть комунікації окупантів й братимуть ворога в кільце для його подальшого знищення.
"У нас менше артилерії ніж у росіян, але за оцінками багатьох, навіть російських експертів, наша артилерія працює краще і точніше. Наші РСЗВ, Хаймарси і MLRS, тобто М142 і М270, ми їх достатньо швидко опанували і ефективно використовуємо, хоча вони в тій кількості, яка поки що не дозволяє створити паритет з росіянами", - додав народний депутат.
Нагадаємо, ЗСУ на півдні тримають під вогневим контролем всю логістичну складову окупантів.
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