Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"У нас менше артилерії ніж у росіян, але вона працює краще і точніше": нардеп про контрнаступ ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
549
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"У нас менше артилерії ніж у росіян, але вона працює краще і точніше": нардеп про контрнаступ ЗСУ

Фото: Associated Press

Україна повинна ефективно використовувати свої ресурси під час контрнаступу.

Російська Федерація має перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Україна навряд чи зможе використати тактику Росії.  

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"З простих міркувань. Якщо нам навіть вдасться відмобілізувати велику кількість людей, створити кратну перевагу для наступу, хоча б три до одного, то ми точно не зможемо створити таку перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Всі артсистеми, від РСЗВ до самохідної і причепної артилерії, у них все ще великий запас боєприпасів", - зазначив він.

Однак він підкреслив, що ЗСУ ефективно використовуватимуть свої ресурси: висаджуватимуть в повітря мости, перерізатимуть комунікації окупантів й братимуть ворога в кільце для його подальшого знищення.

"У нас менше артилерії ніж у росіян, але за оцінками багатьох, навіть російських експертів, наша артилерія працює краще і точніше. Наші РСЗВ, Хаймарси і MLRS, тобто М142 і М270, ми їх достатньо швидко опанували і ефективно використовуємо, хоча вони в тій кількості, яка поки що не дозволяє створити паритет з росіянами", - додав народний депутат.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні тримають під вогневим контролем всю логістичну складову окупантів.

Читайте також:

Прощання з пілотом: історія Олександра Кукурби, який наводив жах на окупантів

Прощання з пілотом: історія Олександра Кукурби, який наводив жах на окупантів
Наступна публікація