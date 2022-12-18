"У нас "мопеди": Кім повідомив про атаку ворожих дронів та їхнє збиття

Росіяни пізно ввечері 18 грудня випустили партію дронів-камікадзе "Шахед" по Україні. Ворожі БПЛА зафіксували на півдні.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram-каналі.

"У нас "мопеди", сподіваюсь не долетять", - написав Кім.

Пізніше він повідомив, що вже є збиття БПЛА.

"Я не знаю, чому немає тривоги!! Вже є збиття", - сказав Кім.

Наразі повідомляють про три збитих іранських "мопеди" на Півдні.

Додамо, що повітряну тривогу у Миколаєві оголошено о 23:42.

Це повідомлення з'явилося в офіційному каналі Миколаївського міського голови після інформації від Віталія Кіма.

Громадянам варто пройти в укриття заради власної безпеки.

Нагадаємо, Росія вчергове отримала БПЛА "Шахед" іранського виробництва. Ця партія є меншою, аніж ту, яку отримував раніше агресор від Ірану.

Раніше в ЗСУ пояснили, що РФ не атакувала дронами під час обстрілу 16 грудня. За день до цього війська РФ застосували їх, щоб виявити розташування української ППО й скорегувати удар.

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