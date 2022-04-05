"У нас на один автомат - шестеро охочих": Арестович порівняв армію України та РФ

"У нас на один автомат - шестеро охочих": Арестович порівняв армію України та РФ

Олексій Арестович зазначив, що армія України значно переважає за чисельністю армію противника.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович порівняв армію України та армію противника, і зазначив, що українці значно переважають за кількісними та якісними показниками.

Про це він заявив 5 квітня в ефірі національного телемарафону.

"По-перше, вони чисельністю не більше за нас, вони вже менше за нас. Але окрім кількісних показників є якісні показники. Росіяни воюють поки що штатними механізованими підрозділами, повітряними силами, спецназом, Росгвардією. А у нас на один автомат – шість бажаючих. Тобто у нас багато хто призваний до війська, або добровільно пішов. Не вистачає важкої зброї, яку ми чекаємо від Заходу", - наголосив він.

Нагадаємо, Арестович розповів, коли закінчиться активна фаза бойових дій.

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