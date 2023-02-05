“У нас немає альтернативи”: Зеленський прокоментував ймовірний наступ Росії у лютому

Український президент відзначив збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірний повторний широкомасштабний наступ російських окупантів на Україну.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення у неділю, 5 лютого.

“Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі”, - наголосив український лідер.

Зеленський зазначив, що особливо запеклі бої тривають на Донеччині.

“Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти”, - підкреслив він.

Український лідер запевнив, що кожен день і кожен тиждень використовується для того, щоб посилювати захист на фронті, зміцнювати міжнародні позиції України та збільшувати тиск на Росію і тим самим давати українцям нові можливості пройти цей важкий час.

“У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти”, - стверджує президент.

Нагадаємо, цього ж дня на пресконференції міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна очікує можливого великого наступу Росії у лютому, але українські Сили оборони мають резерви, щоб стримати його навіть за умови того, що не вся західна військова допомога надійде вчасно.

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