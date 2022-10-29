"У нас ще дуже багато роботи": Єрмак перелічив 7 головних завдань України у війні з РФ

В України ще дуже багато роботи, але спільними зусиллями державі вдасться все виконати.

Метою України у широкомасштабній війні, яку розпочала РФ на чолі з Путіним, є звільнення всіх українських територій від російських окупантів і вихід на кордони 1991 року.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак наголосив, що за злочини РФ має бути санкційна ізоляція Росії, руйнація економіки агресора. Також важливо звільнити всіх українських полонених.

Серед інших завдань:

Гарантії безпеки для України і подальший вступ до НАТО.

Членство в ЄС.

Міжнародний трибунал над російськими військовими злочинцями. Забезпечення відповідальності росіян та компенсацій українцям за всі злочини та геноцид, які поширяться на кілька російських поколінь.

"А ще - історична справедливість. Розвінчання та забуття російських історичних міфів щодо України та нашого народу. Поширення величної української історії і правди про дрібну російську…В нас ще дуже багато роботи. Значно більше… Але ми все зробимо разом", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна буде членом і ЄС, і НАТО.

Крім того, голова МЗС заявив, що більшість країн світу готові допомагати Україні.

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