У нас є чітке уявлення про те, який вигляд він матиме: Подоляк – про кінець війни

Основне – це нарощування постачань зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою, значні тактичні поразки Росії та обвал російських оборонних замовлень, зазначив Михайло Подоляк.

Попри складнощі нинішнього етапу війни, збільшення постачань зброї має призвести до досягнення технологічної переваги України на полі бою.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у соцмережі Х.

"Цілі та стратегії України є очевидними і зрозумілими, і ми маємо чітке уявлення про те, який вигляд має "кінець війни". Попри всі складнощі нинішнього етапу війни. Нарощування постачань зброї для досягнення технологічної переваги на полі бою. Значні тактичні поразки Росії. Обвал російських оборонних замовлень", – зазначив радник керівника ОП.

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На думку Подоляка, наслідком цього буде неконтрольоване повернення агресивних мобілізованих сил до Росії – крах фундаментальних міфів російської пропаганди – остаточний занепад впливу "путінської вертикалі" всередині Росії – самоізоляція Росії – внутрішні заворушення – заміна російських нинішніх еліт на еліти перехідного періоду.

Радник керівника ОП переконаний, що внаслідок всього цього Росія на певний період зосередиться на внутрішніх проблемах і почне займати те місце у світі, на яке вона дійсно заслуговує (місце неглобального гравця), значно зменшиться підтримка глобальної нестабільності, повернеться можливість відродження міжнародного права й міжнародних інституцій.

Нагадаємо, США виділили Україні пакет військової допомоги на $425 мільйонів.

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