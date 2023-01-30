"У нас є конкретні дати, коли нам потрібні ці танки, і вони у нас будуть": Подоляк про допомогу союзників

Речник запевнив, що все буде в межах логістичних домовленостей, які наразі з'ясовуються.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що військова допомога, а саме, танки від союзників надійде до України в означений термін.

Про це йшлося в ефірі телемарафону.

"У нас є конкретні дати, коли нам потрібні ці танки, і вони до цих дат будуть у нас", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Україна отримає все, що потрібно в повному обсязі, у той момент, коли озброєння знадобиться ЗСУ.

"До моменту початку певних дій, в яких будуть брали участь сформовані нові танкові штурмові бригади, ми будемо постійно читати, що ті чи інші партнери нам "дадуть зброю в 2030 році", бо з приходом Герасімова гібридний компонент російської "СВО" тільки підвищився... Тому давайте так: ми отримаємо все, що нам потрібно в тому обсязі, в якому потрібно, в той момент, коли це буде потрібно ЗСУ", - зазначив Подоляк.

Подоляк назвав чутками інформацію, що для України будуть будувати нові танки.

"Це трошки не так.... Тому що партнери так само розуміють, на якому етапі ми знаходимось і які нам інструменти будуть потрібні цієї зими чи в середині весни. Тому ми будемо все це мати безпосередньо тоді, коли це буде потрібно", - додав він.

Додамо, що міністр оборони України переконаний: постачання танків — це ще не кінець історії з військовою допомогою Заходу.

Раніше президент України говорив про велике значення кількості танків і термінів, коли вони можуть бути доставлені до України.

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