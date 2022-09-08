У нас є певні успіхи: в Міноборони прокоментували контрнаступ ЗСУ

Майже на всій лінії фронту тривають активні бойові дії, а це 1300 км. Збройні сили України мають певні успіхи, однак у Міноборони поки їх не розголошують.

У Міністерстві оборони зауважили, що на певних напрямках фронту триває оборонна операція, яка охоплює цілий комплекс заходів, зокрема наступ.

Про це в ефірі спільного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"У нас 1300 км активних бойових дій, а взагалі лінія фронту в 2500 км. Так от, на всіх цих 1300 км йдуть активні бойові дії, тобто тут не варто виділяти якийсь окремий регіон, тому що бойові дії йдуть скрізь. Якщо говорити там про Південь, про Схід, то у нас триває оборонна операція, яка, по суті, охоплює цілий комплекс заходів. І це частина заходів, які мають наступальний характер, частина заходів, які мають оборонний характер. Тому ми маємо багато різнопланових, у нас не має чорного та білого, у нас є різні факти. Так, у нас є певні успіхи, у нас є стримування ворога", - зазначила вона.

Про хороші новини з фронту, зокрема Харківської області, у відеозверненні 7 вересня повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Зеленський: Хороші новини з Харківщини - гордість за наших воїнів

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