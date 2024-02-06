"У нас із "Джавеліном" – любов": віртуоз-ракетник "Гагауз" знищив понад 40 одиниць техніки ворога

Оператор Javelin з позивним "Гагауз", командир групи ПТРК 79-ї бригади, знищив понад 40 одиниць техніки противника. Каже, що працюватиме, поки будуть сили.

Про це він розповів в інтерв'ю, яке оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗС України.

За кілька місяців бойової роботи, віртуоз-ракетник "Гагауз" знищив близько 40 цілей, а загалом – понад 60.

Оператор Javelin з позивним Гагауз Фото: скрін відео

"МТЛБ (багатоцільовий легкий броньований транспортер-тягач – ред.), танки, броньовики. Найефектніше горять танки. Особливо, коли башня відлітає", – розповідає "Гагауз".

Ракетник 79-ї десантно-штурмової бригади удвох із напарником впродовж двох років бойових дій за допомогою американських протитанкових Javelin знищили російські танки, бронетранспортери та інженерні машини. Ще приблизно два десятки одиниць російської техніки "Гагауз" з побратимом вивели з ладу.

"Воювати в умовах переважаючої чисельності особового складу ворога, кількості важкої техніки складно. Але є одне "але": щойно росіяни хапають пі***єй, все міняється", – каже "Гагауз".

Боєць розповів, що став "метальником" Javelin влітку 2022 року.

"Мені сказали підготуватися, побачив ціль, здійснив пуск... Вдарив, було влучення, з'явився азарт", – розповів він.

"Гагауз" зізнався, що полюбив свою роботу і має намір "мочити" окупантів, поки йому вистачить моральних та фізичних сил.

Як зазначає журналіст видання Forbes, який брав інтерв'ю у ракетника, йдеться про успіхи двох людей, які служать на сході України. І це – лише одна з кількох груп Javelin у 79-й бригаді, яка – лише одна з приблизно ста бригад Сухопутних військ України.

"У 79-й бригаді є й інші першокласні стрілки Javelin, зокрема молодший сержант Андрій Х., який підбив чотири російські машини під час одного з січневих боїв. Але, мабуть, "Гагауз" – найбільша загроза для росіян", – йдеться у Forbes.

"Ми завжди працюємо парами, зазвичай, з вогневих позицій у "сірій" зоні – між російськими та українськими лініями", – розповів боєць.

Він управляє пусковою установкою Javelin, що важить 7 кг, з оптикою "день-ніч". Поки він виявляє і відстежує ціль, його побратим готує боєприпас.

Українські аси мають високий рівень виживання завдяки інстинктам і відточеним бойовим навичкам, які роблять їх грозою росіян.

Водночас у виданні зазначають, що лише США надали Україні 10 тисяч ракет Javelin, перш ніж наприкінці минулого року республіканці у Конгресі США "перекрили" допомогу Україні.

"На сьогодні українці за допомогою Javelin знищили тисячі танків, бойових машин та іншої техніки приблизно з 14 тисяч таких одиниць, які Росія втратила в Україні. Якщо є щось, що може перемогти "Гагауза", то це американська республіканська партія, яка протягом кількох місяців відмовлялася голосувати за додаткову допомогу Україні. Допомогу, яка включатиме додаткові ракети Javelin", – йдеться в статті.

Додамо, що президент США Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу США із закликом проголосувати за законопроєкт щодо виділення додаткового фінансування на потреби нацбезпеки, зокрема для України, 7 лютого.

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