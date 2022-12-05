"У нас за графіком футбол": Кім у своєму стилі потролив масований обстріл росіян

Кім зауважив, що українська ППО на висоті.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 5 грудня, у день чергової масованої атаки росіян, потролив окупантів і їхні спроби обстріляти регіон.

Своє повідомлення Кім опублікував у Телеграмі.

"Що там з ракетами, русня? У нас за графіком футбол о 17:00 дивитись", – написав Кім.

Кім високо оцінив роботу ППО і потролив росіян

Вітаючи волонтерів зі святом, голова ОВА зауважив, що українська ППО на висоті. Кім наголосив, що Україна з усім упорається.

До слова, о 17:00 за українським часом заплановано трансляцію матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Японії та Хорватії.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги 5 грудня сили ППО збили декілька ракет на Миколаївщині. Утім, в деяких областях після атак РФ виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням.

Також у деяких містах спостерігаються перебої з доступом до Мережі.

В Укренерго підтвердили влучання по об'єктах критичної інфраструктури, тому запроваджено аварійні відключення світла.

Станом на 16:41 в більшості областей - відбій повітряної тривоги.

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