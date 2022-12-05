"У нас за графіком футбол": Кім у своєму стилі потролив масований обстріл росіян

Кім зауважив, що українська ППО на висоті.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 5 грудня, у день чергової масованої атаки росіян, потролив окупантів і їхні спроби обстріляти регіон.
Своє повідомлення Кім опублікував у Телеграмі.
"Що там з ракетами, русня? У нас за графіком футбол о 17:00 дивитись", – написав Кім.
Вітаючи волонтерів зі святом, голова ОВА зауважив, що українська ППО на висоті. Кім наголосив, що Україна з усім упорається.
До слова, о 17:00 за українським часом заплановано трансляцію матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Японії та Хорватії.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги 5 грудня сили ППО збили декілька ракет на Миколаївщині. Утім, в деяких областях після атак РФ виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням.
Також у деяких містах спостерігаються перебої з доступом до Мережі.
В Укренерго підтвердили влучання по об'єктах критичної інфраструктури, тому запроваджено аварійні відключення світла.
Станом на 16:41 в більшості областей - відбій повітряної тривоги.
Читайте також:
- Перед смертю жінку зґвалтували: стали відомі подробиці вбивства окупантами родини з дітьми на Запоріжжі
- Окупанти під час атаки розбомбили будинки на Запоріжжі, є жертви: перші деталі (фото)
- Сценарії розвитку війни очима Заходу: три основні загрози, які готує Росія цієї зими