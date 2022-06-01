"У нас закінчилися боєприпаси": Арестович пояснив успіхи армії РФ в районі Ізюма та Сєвєродонецька

"У нас закінчилися боєприпаси": Арестович пояснив успіхи армії РФ в районі Ізюма та Сєвєродонецька

Арестович заявив, що Україна поки не має змоги завдавати ударів по російських тилах і це ускладнює боротьбу.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що успіхи росіян у районі Ізюма та у Сєвєродонецька пов'язані з тим, що українській армії не вистачає боєприпасів.

Про це він повідомив у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"У нас закінчилися боєприпаси, якими ми могли б завдавати ударів вглиб у ворожі тили на декілька десятків кілометрів. У нас і артилерійськими снарядами були проблеми, але зараз 155 мм під'їхали, під'їхали боєприпаси і ситуація одразу змінилася на нашу користь. Одразу "накриті" (ворожі. — Ред.) склади, командні пункти, скупчення військ, ближні тили", — сказав Арестович.

За його словами, наразі Україна очікує поставки 155-мм артилерії, MLRS, HIMARS (американські системи залпового вогню. — Ред.), і "тоді історія буде зовсім на нашу користь".

Нагадаємо, ввечері 31 травня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька, проте не змогли оточити угруповання ЗСУ.

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