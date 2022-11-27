"У наших військ є успіхи": Гайдай розповів про ситуацію на східному фронті

ЗСУ потроху звільняють Луганщину. Тим часом окупанти б'ють по українцях забороненими фосфорними бомбами та змушують медиків на захоплених територіях лікувати своїх пораненів вояків.

Українські захисники просуваються в Луганській області, але кожен звільнений метр дається дуже важко.

Про це розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, ситуація з різних боків Луганщини поділяється на дві частини, і вони кардинально відрізняються. З боку Донецької області ЗСУ тримають оборону — не просуваються ані окупанти, ані наші військові.

"Щодо сватівсько-креміннного напрямку, то там у наших військ є успіхи. Так, вони невеличкі, але для нас дуже цінні. На Луганщині не буде стрімкої операції, там все ж російські війська встигли підготуватися ретельно. Вони і досі звозять сотнями вантажівок будівельні матеріали для будівництва захисних споруд, вони привозять ці бетонні трикутники, так звані "зуби дракона", скріплюють їх ланцюгом. І намагаються зробити непрохідну, захисну оборону. Багато різних споруд — і окопи там, і залізобетонні доти. І мінують все скрізь", — розповідає Гайдай і додає, що кожен звільнений метр Луганської області дається дуже важко.

В Донецькій області ворог застосовує заборонену всіма конвенціями фосфорну зброю. За словами Гайдая, такі випадки фіксували від початку повномасштабного вторгнення.

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"Багато разів таку зброю використовували в Попасній. У нас, до речі, багато відео, фотоматеріалів і від захисників наших, як використовується ця фосфорна зброя. Це неодноразово використовувалося. Дійсно засипали фосфором саме попаснянський напрямок більше за інші", — зауважив Гайдай.

Очільник Луганщини розповідає, що нещодавно відвідав деокуповані населені пункти. Там села розбиті вщент. У Макіївці взагалі не залишилося майже жодного вцілілого будинку. Тим часом в населених пунктах, які були окуповані без особливих бойових дій, настільки масштабних руйнувань немає.

"Українські військові не обстрілюють, як росіяни, повністю все, руйнуючи і дитячі садочки, і школи, і амбулаторії, і лікарні, і житлові будинки", — каже Гайдай.

Людям, які залишилися фактично на руїнах, сьогодні дуже важко. Ті села, які розташовані ближче до передової, зазнають постійних обстрілів з боку окупантів. Однак навіть за таких умов там залишаються кілька десятків місцевих.

"Ми намагаємося все ж вмовляти їх за допомогою і поліцейських, і волонтерів поїхати. А тим, хто залишається там, ми підвозимо гуманітарні, харчові набори, щоб у них принаймні не було проблем з харчуванням", — розповідає очільник області.

На Луганщині окупанти досі проводять мобілізацію. Гайдай каже, що забирати вже навіть нікого — чоловіків залишилися одиниці. Тим часом на Схід РФ перекидає новобранців з останньої хвилі "часткової мобілізації". З'являється чимало "вагнерівців", яких по тюрмах набирав засновник групи Євгеній Пригожин. Гайдай каже, що їх привозять сотнями.

"Можливо, є такі амбіційні плани в кремлівського режиму набрати декілька мільйонів нових людей. Але в них реально логістичні проблеми величезні. Це стосується не просто транспорту, це стосується ще і забезпечення, тобто харчування, одягу зимового, шоломів, бронежилетів. Тому зараз і намагається режим Кремля десь домовлятися або з Кореєю, або з Іраном для того, щоб купувати там бронежилети, шоломи, якісь ще захисні чи обладнання, чи одяг, чи якусь амуніцію", — каже Гайдай.

За його словами, РФ відправляє на війну просто "гарматне м’ясо" — після прибуття на фронт вони гинуть десятками. Крім того, загарбники на тимчасово окупованих територіях забирають медичний персонал з лікарень і відправляють їх у військові шпиталі.

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"Річ у тім, що обладнання в них немає. Ми фіксували, що наше обладнання, нове, сучасне, вони демонтували і перевезли в Луганськ. Там дуже пишалися тим, що вони відкрили медичний центр з викраденого обладнання. Так от: щоб довезти поранених від передової до Луганська… Поранені ті вояки вмирають по дорозі. А в тих лікарнях, які залишилися, немає відповідного обладнання для того, щоб надати їм фахову допомогу. Але все одно набирають лікарів, перекидають їх в села біля лінії фронту або ставлять намети — військові мобільні шпиталі", - розповідає очільник Луганщини.

Гайдай каже, що тепер ЗСУ потужніше відповідають на обстріли росіян. Попри те, що в окупантів залишилася величезна кількість снарядів, українські захисники стали більш професійними і тепер влучно нищать склади ворога.

"Ситуація більш-менш паритетна, ніж тоді, коли почався цей повномасштабний наступ. У нас іноді на одну позицію наших захисників за годину було 186 прильотів. А натомість ми могли відповісти максимум 12−14 пострілів назад, у бік ворога. От така була різниця. Зараз в них залишилася величезна кількість снарядів, але і дії наших артилеристів стали більш професійні, фахові, і нищаться саме склади з БК. Загалом у нас вже трохи вирівнялася ситуація за кількістю снарядів для нашої зброї", — розповів Гайдай.

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