"У нашої армії не вистачає сил": Зеленський зробив заяву про звільнення територій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армії бракує сил, аби повернути всі окуповані території. Тому це варто робити дипломатичними шляхами.

Про це глава держави сказав японському інформагентству Kyodo News.

У публікації йдеться, що відповідаючи на запитання, Зеленський "відверто визнав, що важко повернути силою деякі окуповані Росією частини країни, включно з Кримом, який Росія анексувала 2014 року".

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"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", – висловився президент України.

Водночас він акцентував, що такі кроки можна буде розглядати "лише тоді, коли ми будемо знати, що ми достатньо сильні", аби Росія не могла почати нову агресію проти України.

Зеленський наголосив, що війна вступила у "складний період". Він також сказав, що підтримки від партнерів "недостатньо". Президент закликав надати додаткову допомогу і якомога швидше запросити Україну до НАТО.

До слова, в іншому інтерв’ю напередодні Зеленський припустив можливість досягнення угоди про припинення вогню за умови, якщо неокуповані території України можна буде взяти "під парасольку НАТО".

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