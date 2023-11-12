У наступ на Авдіївку РФ кинула 8-му армію, яку переважно складають корпуси "ЛДНР"

Росія не шкодує зрадників України та кидає армійські корпуси так званих "ЛНР", "ДНР" у "м'ясні штурми".

На Авдіївський напрямок кинуто 8-му загальновійськову армію РФ, яка переважно складається із першого і другого армійських корпусів так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері телеканалу "Еспресо".

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"Генерали РФ не вважають військових за людей. Росіянам не шкода своїх людей взагалі. Особливо це стосується цього контингенту, колишніх громадян України, які воюють проти своєї батьківщини, їх кидають фактично на фарш", - сказав Лакійчук.

На його думку, для досягнення тактичного успіху та продовження наступу Росія готові стерти в пил цілу армію. Він додав, що в основному воює 8-ї загальновійськова армія, ще одна - в резерві.

Нагадаємо, раніше військовий експерт назвав термін, до якого Путін хоче захопити місто.

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