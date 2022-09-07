У наступальній операції на Півдні українські захисники звільнили деякі населені пункти

Російські війська залишили після себе заміновану територію і це ще одна загроза для місцевого населення.

Які саме населені пункти вже без окупантів військове керівництво обіцяє оприлюднити після зачистки цієї території, про це повідомляє ТСН керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

На Південному напрямку тривають позиційні бої. Деякі території вже звільнені від окупантів, назви населених пунктів поки що не розголошують, аби вони не зазнали ворожих масових артилерійських і авіаційних ударів.

Окрім того, російські війська залишили після себе заміновану територію і це ще одна загроза для місцевого населення. Наразі на звільнених територіях проводять зачистку від диверсійних груп.

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«Ми продовжуємо покращення позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. Наші військові заходять в населені пункти і ще буде довготривала робота, ми розуміємо, що ворог залишив після себе багато небезпечних сюрпризів. Тому робота триває. І саме тому, щоб не наражати на небезпеку місцевих цих населених пунктів, ми не проголошуємо їхні назви», - заявила Гуменюк.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на півдні більш як 80 окупантів, понад 20 одиниць техніки та ворожий літак Су-25. Також у Миколаївському районі збито розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

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