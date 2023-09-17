У НАТО хочуть збільшити виробництво боєприпасів через їх різке здорожчання

Країни НАТО планують збільшити випуск боєприпасів та закликають приватний бізнес інвестувати у виробництво зброї.

Про це інформує видання Голос Америки.

Голова військового комітету НАТО голландський адмірал Роб Бауер заявив, що у світі наразі спостерігається різке зростання цін на боєприпаси та військову техніку. Через це країни НАТО змушені збільшувати видатки для підтримки своєї військової потужності.

"Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення витрат на оборону дійсно призведе до підвищення рівня безпеки", - заявив він.

Тому керівництво НАТО наполягає на тому, щоб збільшити виробництво зброї для покриття інтересів країн Альянсу та допомогти Україні, оскільки ЗСУ щодня витрачають приблизно 10 тисяч снарядів.

Також Тауер закликав приватний бізнес збільшити в оборонний сектор для нарощування виробничих потужностей. Крім того, ані закликав пенсійні фонди та банки припинити називати інвестиції в оборонний сектор неетичними.

"Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна — це подія, яка торкається всього суспільства", - заявив адмірал, та додав, що військові підприємства повинні вже зараз нарощувати виробництво зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вп'ятеро скоротила свій військовий контингент в Арктиці після вторгнення до України.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт спростував інформацію про незліченні запаси зброї у Росії.

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