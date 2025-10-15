У НАТО оцінили, наскільки реальний обвал української лінії фронту

ЗСУ / © Associated Press

Попри окремі успіхи російських військ на фронті, у НАТО не бачать загрози масштабного прориву українських оборонних ліній. Про це повідомив один із високопосадовців Альянсу у Брюсселі.

Про це повідомила кореспондентка LIGA.net.

“Хоча ми продовжуємо спостерігати поступові успіхи Росії, ми вважаємо, що обвал українських оборонних ліній залишається вкрай малоймовірним у найближчій перспективі”, – зазначив посадовець.

Він додав, що у вересні російські сухопутні війська захопили близько 250 кв. км території, що майже вдвічі менше порівняно з 465 кв. км у серпні. Це, на думку НАТО, пов’язано з переміщенням російських дивізій уздовж фронту.

Середня добова кількість втрат Росії у вересні становила 950 осіб, що хоч і перевищує попередні показники, проте все ще менше ніж навесні та влітку. Загалом у 2025 році втрати РФ залишаються “надзвичайно високими”: близько 1 200 осіб на день, а сумарна кількість перевищила 1,1 млн осіб, з яких понад 250 000 – убитими.

Посадовець наголосив, що ці показники демонструють значне навантаження на російські сили, але українська оборона залишається стабільною.

Нагадаємо, аналітик Володимир Горбач заявив, що війна в Україні увійшла в небезпечну фінальну стадію, яка межує з тотальною війною на знищення.