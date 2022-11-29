У НАТО попередили, що Росія продовжить нищити українську інфраструктуру

Російський диктатор хоче використати зиму у якості зброї проти України

Україна та її партнери повинні бути готовими до того, що Росія продовжить завдавати ударів для знищення української інфраструктури.

Про це заявив секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Бухаресті, повідомляє Укрінформ.

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Чиновник зазначив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зруйнувати українську газову та енергетичну інфраструктуру, щоб українці не могли отримувати базові послуги. Столтенберг заявив, що Росія не просто так почала знищувати інфраструктуру на початку зими, оскільки кремлівський диктатор хоче використати холод у якості зброї.

"Це — жахливо, й ми повинні бути готовими до подальших атак", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що через такі дії Москви країни НАТО почали більш активно надавати допомогу Україні, зокрема сучасні системи протиповітряної оборони.

"Нам треба допомогти Україні захиститися від такого жахливого типу війни", - наголосив генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Петро Черник розповів, чи можуть Повітряні сили прорахувати, куди битимуть ворожі ракети.

Крім того, ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників посилити військову підтримку України, щоб не дати президенту РФ Володимиру Путіну жодних шансів поставити її на коліна протягом зими.