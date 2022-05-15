У НАТО привітали Україну з перемогою на "Євробаченні": "Це не легковажний жест, а послання Путіну"

У НАТО привітали Україну з перемогою на "Євробаченні": "Це не легковажний жест, а послання Путіну"

У НАТО вважають, що Україна може перемогти у розв’язаній Росією війні.

Мужність народу України, практична та фінансова допомога союзників та партнерів, а також широка підтримка громадськості у Європі та по всьому світу допоможуть Україні отримати перемогу у жорстокій війні, яку проти неї розпочала Російська Федерація.

Про це сьогодні під час зустрічі з пресою на початку другого дня неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Берліні заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, повідомляє "Укрінформ".

«Сьогодні ми сконцентруємося на останньому розвитку подій в Україні. Брудна російська агресія втрачає свій темп. Ми знаємо, що за суттєвої підтримки від союзників і партнерів, мільярдів доларів та військової, фінансової, гуманітарної допомоги, завдяки мужності народу України та української армії, і з нашою допомогою», - наголосив він.

Також він привітав Україну з перемогою на пісенному конкурсі «Євробачення» і зауважив, що ця подія є свідченням широкої підтримки та солідарності європейців та всієї міжнародної спільноти з Україною у її боротьбі проти російського вторгнення.

«Хочу привітати Україну з перемогою на конкурсі «Євробачення». Це не якийсь легковажний жест. Вчора бачили громадську підтримку з усієї Європи та Австралії мужності (українців). Зрозуміло, що сама пісня була чудовою. Тож це послання Путіну, який розпочав найбільш жорстоку та цинічну війну з часів Другої світової війни, і, ймовірно, був здивований мужністю народу України та єдністю політичного Заходу. Ми є об’єднаними, ми є сильними та ми продовжуємо допомагати Україні у тому, щоб вона перемогла у цій війні», - підкреслив Джоане.

Нагадаємо, що вночі в італійському Турині завершилося "Євробачення-2022". Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив європейську публіку та посів заслужене перше місце.

Володимир Зеленський привітав гурт Kalush із перемогою на "Євробаченні"

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