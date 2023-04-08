У НАТО розуміють, що українська армія зараз найдієздатніша — Чєрнев

Війна з російськими агресорами показала країнам НАТО, що вони повинні посилювати свою обороноздатність та змінювати підходи щодо власної безпеки.

Таку думку в ефірі телемарафону заявив голова постійної делегації ВР України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

Він зазначив, що країнам НАТО потрібна Україна, щоб разом стримувати російських агресорів.

"Вони дуже чітко розуміють, що ми їм дали рік на те, щоб вони підтягнули свої сили. В НАТО зробили висновки з того "летаргічного сну", в якому вона перебувала останні 30 років. І зараз посилюють свою обороноздатність, збільшують свої оборонні бюджети та оборонні видатки", — говорить Чернєв.

Крім того, він зазначив, що в НАТО вже зрозуміли, що у 21-му столітті можлива війна 20-го століття, в якій відбуваються танкові бої та використовується велика кількість військ.

"Вони розуміють, що українська армія сьогодні найдієздатніша, і що без української армії буде важко сформувати архітектуру колективної безпеки після нашої перемоги", — сказав Єгор Чєрнєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колосальні втрати, яких зазнають російські загарбники під час війни в Україні, змушують військове керівництво держави-агресорки вдаватися до екстраординарних заходів.

Крім того, ми раніше інформували, що Валерій Залужний поспілкувався телефоном з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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