У НАТО та Білому домі оцінили можливість завершення війни в Україні найближчим часом

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що атаки в Україні триватимуть.

Представники Білого дому та НАТО вважають, що війна в Україні ще далека до свого закінчення.

Таку думку висловив керівник апарату Білого дому президента США Джо Байдена Рон Клейн та генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, пише видання CNN.

За словами генсека НАТО, деескалація військ з північних районів України - це не "справжнє виведення російських військ, а більше зміна в стратегії". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що атаки в Україні триватимуть.

"Те, що ми бачимо, не є реальним виведенням. Але ми бачимо, що Росія переміщує свої війська, і вони забирають частину, щоб переозброїти, підкріпити та поповнити запаси. Нам не варто бути занадто оптимістичними, оскільки атаки триватимуть", – сказав Столтенберг.

НАТО також "також занепокоєне потенційним збільшенням військових дій, особливо на півдні та сході".

Про те, що не варто чекати закінчення війни найближчим часом, повідомив в інтерв'ю ABC News "This Week" к ерівник апарату Білого дому президента США Джо Байдена Рон Клейн.

" Я думаю, що є багато доказів того, що Путін просто виводить свої війська з північної частини країни, щоб перекинути їх у східну частину країни, щоб відновити там бій. Тож я вважаю, що перемоги в українців вже були, але ця війна, на жаль, далека від завершення", - сказав високопосадовець.

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