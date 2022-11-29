У НАТО тривають дискусії щодо можливого передавання Україні ЗРК Patriot - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що остаточне рішення про передавання зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не ухвалили. Втім, в Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Про це заявив Столтенберг під час виступу перед журналістами на полях форуму в Бухаресті.

Водночас генсек наголосив, що НАТО розуміють - лише постачання зброї для ЗСУ приведе Україну до миру.

"Зараз у НАТО та у форматі Рамшайтн, де головують США, ми працюємо над конкретним списком необхідної Україні військової допомоги. Частково це стосується надання нових систем. Як, наприклад, Патріоти. І зараз про це триває дискусія. Але це також дуже важливо для того, щоб усі системи, які ми постачаємо, функціонували. І для цього нам потрібно гарантувати, що ми надаємо запасні частини, щоб вони могли виконувати технічне обслуговування цих систем, а також боєприпасів.



Тому що одна з величезних проблем, з якою ми зараз стикаємося, полягає в тому, що передові системи, такі як NASAMS, які союзники по НАТО вже надали, а це передові системи протиповітряної оборони НАТО, або німецькі IRIS-T, які також є передовими системами протиповітряної оборони, які ми також надали Україні, це надання також запасних частин до них для їхньої ефективної роботи.



Тому так, ми в процесі надання більшої кількості додаткових систем. Водночас ми терміново звертаємо увагу на те, щоб уже надані Україні працювали належним чином", - наголосив він.

Нагадаємо, Столтенберг заявив, що допомога Україні в боротьбі з агресоркою Росією надаватиметься стільки, скільки буде потрібно. За його словами, НАТО та союзники - не сторона конфлікту. Втім, країн-члени надають Україні підтримку, бо це держава, яка має право на самозахист, прописаний у Хартії ООН.

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