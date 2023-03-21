У НАТО вважають, що ЗСУ пробиватимуть коридор до Криму під час контрнаступу

Основні удари Україна може нанести у Запорізькій та Луганській областях.

Керівництво Північноатлантичного Альянсу (НАТО) вважає, що головною метою очікуваного наступу українських військових буде пробиття коридору в окупований півострів Крим.

Про це з посиланням на власні джерела у керівництві НАТО пише видання Bild.

Співрозмовник видання повідомив, що аналітики НАТО вважають, що наразі триває критичне півріччя протистояння між Україною та Росією, але вже з травня західне озброєння буде використане для витіснення російських військ з півдня та сходу країни.

"Підготовка, матеріали, логістика та знання секретних служб, партнери зараз роблять все для проведення успішного контрнаступу. Ми готуємося до весняного чи літнього наступу. Майбутні шість місяців стануть ключовим періодом", - сказав представник Альянсу.

Співрозмовник журналістів заявив, що російські загарбники "правильно припускають", що основні удари Україна може нанести у Запорізькій та Луганській областях, а на південному сході ЗСУ будуть пробивати сухопутний коридор до окупованого Криму.

У керівництві НАТО відмовились коментувати деталі майбутнього наступу ЗСУ.

"Москва наразі не готова збільшувати кількість своїх екіпажів або бойових літаків, дислокованих в Україні. Українська ППО сьогодні набагато сильніша, ніж була на початку війни", - сказав він.

Коментуючи наступ ЗСУ на Крим, він заявив, що Україна має повне право на деокупацію своїх територій.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські агресори зіткнулись з великим дефіцитом бронетехніки, зокрема броньованих машин БМП-1.

Крім того, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що у Збройних силах України найближчим часом прогнозують продовження наступальних дій Росії у районі Авдіївки та Мар’їнки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.