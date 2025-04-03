У НАТО заявили про вирішення проблеми з поповненням ЗСУ новобранцями

У ЗСУ вирішили проблему нестачі солдатів

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Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що українським Збройним силам вдалося вирішити проблему нестачі солдатів, яка відчувалася восени минулого року.

Про це він заявив під час слухань у профільному комітеті Сенату США.

За його словами, на цьому етапі війни, яку веде Росія проти України, росіяни більше потерпають від нестачі бронетехніки та живої сили.

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«Українці зі свого боку зайняли дуже міцні оборонні позиції, добре окопалися і, здається, вирішили деякі свої проблеми з живою силою, які були такими гострими восени минулого року», — зазначив Каволі.

Головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі перелічив заходи, які допомогли впоратися із цією проблемою: збільшення резерву людей, доступних для мобілізації (тобто зниження мобілізаційного віку), збільшення резерву тих, хто доступний для добровільного набору (спецконтракти для 18-24річних) та ефективне виведення людей зі штабів на передову.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на скорочення власної армії після завершення війни.