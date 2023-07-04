У НАТО заявили, що атака Росії на Запорізьку АЕС матиме наслідки для всього світу

Атака на ЗАЕС матиме вплив на всю Європу, тому до ліквідації наслідків буде залучений весь світ.

Якщо російські загарбники здійснять атаку на Запорізьку АЕС, то це матиме наслідки, які відчує на с обі весь світ.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер, інформує LBC.

Він зазначив, що атака на ЗАЕС матиме вплив на всю Європу, тому до ліквідації наслідків буде залучений весь світ.

"Якщо це станеться, то це буде набагато більша проблема, ніж просто військова проблема або щось тільки для НАТО", – додав Бауер.

Крім того, він заявив, що подібна катастрофа вийде за рамки НАТО та питань безпеки, оскільки вона матиме дуже серйозні екологічні та медичні наслідки.

Разом з тим, Тауер заявив, що йому важко уявити, яким чином країни, які наразі підтримують Росію, зможуть підтримати такі дії Кремля.

"І тому можна було б думати, можна було б сподіватися, що росіяни цього не зроблять, тому що я думаю, що це позбавить їх значної частини підтримки, яку вони мають у світі, якщо вони на це підуть", – переконаний Бауер.

Нагадаємо, раніше Роб Бауер заявляв, що питання передавання Україні західних винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі.

Крім того, ми раніше інформували, що Запорізька АЕС втратила живлення від основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

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