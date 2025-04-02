У НАТО знайшли реальні варіанти протидії російським КАБам: що відомо

Керовані російські авіабомби / © Associated Press

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Ще на початку лютого цього року під егідою Командування НАТО з питань трансформації розпочався у межах 15-го конкурс інновацій (Innovation Challenge) з пошуком рішень проти так званих КАБів — керованих далекобійних бомб, в першу чергу комплектів УМПК, що активно використовує РФ. І днями він був успішно завершений з відзнакою трьох конкурсантів, які запропонували найефективніші рішення та отримали підтримку від інноваційної екосистеми НАТО.

Про це пише Defense Express.

На першому місці — французька Alta Ares, яка запропонувала рішення з використанням штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб. Як зазначено, компанія адаптувала вже наявну систему, яка була створена для розвідувальних місій в Україні до нової задачі.

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Система використовує алгоритми штучного інтелекту для обробки відео та акустичної інформації. Вона підтримує дві ключові функції — оповіщення військ у прогнозованій зоні влучання з метою вмикання засобів РЕБ та заняття укриття, яке має врятувати від бомби, що вже не може забезпечити відповідну точність ураження. Окрім того, система дозволяє передбачати можливі напрями російської атаки для превентивних дій.

На другому місці — німецький стартап Tytan Technology, який для перехоплення КАБів запропонував свій зенітний дрон Tytan, що вже вміє збивати БПЛА. Нагадаємо, що його випробування розпочались в Україні ще на рівні грудня 2024 року. Цей дрон з низькою вартістю виготовлення має дальність польоту понад 15 км, швидкість понад 250 км/год та бойову частину у 1 кг. За наведення на ціль відповідає машинний зір.

Третє місце посів ще один представник Франції — стартап Atreyd з ідеєю створити автономний рій дронів-камікадзе. Ідея — сформувати «стіну дронів» для перехоплення КАБів у польоті з використанням ультразвукової системи виявлення та наведення.

Як зазначив очільник Командування НАТО з питань трансформації П’єр Вандьє, загалом у фінал з 40 пропозицій пройшли 13. А три переможця «отримали високу оцінку України, як такі, що відповідають поточним потребам», при цьому одним з членів журі був український військовий, який зараз на передовій.

А окрім команд з країн НАТО одним з фіналістів була команда з України Night Watch, хоча можлива участь у конкурсі компаній не з країн Альянсу не оголошувалась. Зазначимо, що публічно відомо про українську розробку Night Watch Lima — комплекс РЕБ, який направлений саме на протидію КАБам.

Цікаво, що у питанні кінетичній протидії більшість команд зійшлись на дронах, з ухилом на ройове використання, одна із систем дозволяла одночасне керування 200 дронами, а також їх мінімальну ціну. Також увага приділялась системам РЕБ, які нівелюють точність наведення, бо у російських КАБах використана супутникова система навігації. При цьому зазначено, що одна з таких систем РЕБ з використанням алгоритмів штучного інтелекту вже дуже добре зарекомендувала у бойових умовах.

Також згадана пропозиція щодо використання мікрохвильової енергії для випалення електроніки. Але жодного разу не згадано про бойові лазери, що прямо натякає на реалістичних розгортання такого озброєння у короткостроковій перспективі. Окрім того П’єр Вандьє вже оголосив наступну тему Innovation Challenge на червень 2025 року — боротьба з дронами на оптоволокні.