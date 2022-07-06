У найближчі години є висока загроза ракетних ударів по Ніжину: мер міста закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги

Міський голова Ніжина Олександр Кодола закликає жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги у найближчу добу.

За його інформацією, в найближчі 24 години є висока загроза завдання країною-терористкою РФ ракетних ударів по Ніжину.

Про це мер Ніжина написав у Мережі.

"В найближчі 24 години є висока загроза ракетного обстрілу міста Ніжина! При першому повідомлені про небезпеку негайно спускайтесь в укриття! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Подбайте про свою безпеку!", - йдеться у його повідомленні.

Раніше речник Повітрняих Сил розповів про джерела, з яких дізнаються про ракетну небезпеку і оголошують повітряну тривогу. Зокрема, йдеться про радіолокаційну розвідку, звичайну розвідку та дані партнерів України. Однак він наголосив, що Повітряні сили України не мають достатньо засобів для ефективного знищення російських цілей.

Новини України та світу | Випуск ТСН.19:30 за 6 липня 2022 року

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