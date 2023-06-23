"У найближчі місяці будуть активні бойові дії": Скібіцький про плани на фронті

Російські окупанти не можуть створити потужних ударних угрупувать, вони намагаються утримати захоплені українські території. Однак ЗСУ готуються до боїв.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

"Насамперед вони все-таки намагатимуться здійснити заходи щодо утримання тих територій, які вони захопили. Це Херсонська, Запорізька області. І основне – те, що в них не виходить ніяк – це все-таки вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Чи здатні вони це зробити? В найближчий час ні.

Тому що ми не бачимо створення потужних ударних угруповань. У них є проблеми з комплектуванням, насамперед озброєнням і військовою технікою. Нові підрозділи, частини і з'єднання необхідно відповідним чином оснастити озброєнням, технікою. І реально ми зараз спостерігаємо, що те озброєння, яке знімається зі складів зберігання, з арсеналів, потребує ремонту, вдосконалення, модернізації.

Якщо є санкції, якщо не вистачає потужностей – а в Російської Федерації однозначно зараз не вистачає потужностей, навіть попри те, що вони перевели свою економіку на військові рейки – це зовсім інший масштаб, ніж це було в Радянському союзі. Тому є проблеми. Усі нові частини, які зараз комплектують, противник намагається дуже швидко озброїти. Це не виходить. І ми це бачимо навіть на прикладі тих підрозділів, які переміщуються на територію Білорусі, де вони проходять підготовку", - сказав він.

З його слів, українська сторона знає про плани окупантів.

"На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі 2-3 місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій. Росіяни будуть намагатися все ж таки виконати ті завдання, щоб сказати, чи закінчили вони свою "спеціальну військову операцію", чи не закінчили. Тим не менш, ми будемо орієнтуватися на середину літа – чи вдасться противнику виконати свої плани з модернізації, з перегрупування, з формування нових з'єднань, частин, як у них відбудеться реформування. Російське командування, наприклад, вже офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів. Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію", - додав він.

Раніше радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк заявив, що українцям слід готуватися до чергових масованих ударів ЗС РФ восени та взимку.

Подоляк зазначив, що громадянам України потрібно розуміти, що "велика війна все ще триває". Однак умови наразі відрізняються від початку конфлікту.

Своєю чергою представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що поведінка вищого військово-політичного керівництва Росії та всієї російської пропаганди свідчить про стурбованість і страх перед наступальними діями Сил безпеки і оборони України.

За даними Генштабу, станом на 23 червня 2023 року, агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.