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- Війна
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У найближчі тижні може з’явитися шанс дотиснути Росію на припинення вогню – Зеленський
За його словами, це стало б серйозним кроком до завершення війни, хоча й не означатиме її остаточного завершення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчі тижні або місяці може з’явитися реальна можливість змусити Росію погодитися на припинення вогню.
Про це він заявив під час брифінгу.
За його словами, це стало б серйозним кроком до завершення війни, хоча й не означатиме її остаточного завершення.
“Припинення вогню — це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. На жаль, ми маємо справу з росіянами”, — зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що повне припинення бойових дій дало б Україні час і простір для зміцнення гарантій безпеки, які унеможливлять повернення до гарячої фази конфлікту. Це також, на його думку, відкриє шлях до реальної дипломатії.
Раніше у Білому домі визнали, що перемир’я між Україною та РФ не відбудеться до Великодня, який цьогоріч святкують 20 квітня.