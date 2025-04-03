У найближчі тижні може з’явитися шанс дотиснути Росію на припинення вогню – Зеленський

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у найближчі тижні або місяці може з’явитися реальна можливість змусити Росію погодитися на припинення вогню.

Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, це стало б серйозним кроком до завершення війни, хоча й не означатиме її остаточного завершення.

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“Припинення вогню — це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. На жаль, ми маємо справу з росіянами”, — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що повне припинення бойових дій дало б Україні час і простір для зміцнення гарантій безпеки, які унеможливлять повернення до гарячої фази конфлікту. Це також, на його думку, відкриє шлях до реальної дипломатії.

Раніше у Білому домі визнали, що перемир’я між Україною та РФ не відбудеться до Великодня, який цьогоріч святкують 20 квітня.