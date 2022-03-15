У НБУ попередили українців про нові схеми аферистів в умовах війни

У НБУ попередили українців про нові схеми аферистів в умовах війни

Зловмисники підробляють сайти благодійних фондів.

Національний банк України попередив українських громадян про нові види шахрайства у воєнний час. Зловмисники адаптуються до нових обставин та обманним шляхом привласнюють чужі кошти.

Які схеми вигадують шахраї, і як стати жертвою злочинних схем, роз'яснює регулятор у своєму Telegram.

Схема 1

Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять підписку на карту, проте взяті на себе зобов'язання не виконують і зникають.

НБУ рекомендує купувати квитки на всі види транспорту лише на офіційних онлайн-ресурсах. Якщо обставини змушують використовувати приватний транспорт, громадяни повинні наполягати на підписці готівкою в момент відправлення і не перераховувати гроші авансом.

Схема 2

Шахраї публікують фейкові оголошення про готовність здавати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах. Вони просять передплату на картку, але після отримання коштів відключають відповідний номер.

НБУ рекомендує перевірити ймовірних шахраїв кількома способами. Якщо в місті, в якому планується оренда житла, є знайомі, то можна їх попросити особисто перевірити адресу квартири і познайомитися з орендодавцем.

Також можна перетелефонувати на номер орендодавця з різних номерів телефону та забронювати житло. Якщо у розмові господар квартири не скаже про те, що житло вже заброньоване, то, швидше за все, він шахрай.

Схема 3

Шахраї публікують фейкові оголошення про збір коштів на лікування дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Є випадки, коли шахраї знаходять фото постраждалих дітей в Інтернеті та збирають гроші на їхнє "лікування".

Схема 4

Шахраї створюють фішингові сайти, які схожі на реальні ресурси благодійних фондів, що займаються фінансовою підтримкою ЗСУ.

НБУ рекомендує завжди перевіряти адресний рядок у браузері. Навіть якщо сайти візуально можуть бути схожі, завжди відрізняються за URL-адресою.

Якщо громадяни отримали посилання у соцмережах, на e-mail або SMS не потрібно переходити за адресою посилання. Краще одразу перевірити в пошуковій системі назву необхідного сайту та, переконавшись у його справжності, лише тоді переходити на інтернет-ресурс.

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